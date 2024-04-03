В ОП пояснили, чи варто гроші на телемарафон віддати ЗСУ

Подоляк наголосив, що телемарафон – важливий інструмент для протидії пропаганди РФ.

В Україні зареєстрували петицію до Кабміну із закликом переспрямувати кошти від телемарафону і "FreeДому" на ЗСУ. Станом на 30 березня набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував, як ставиться до цієї ініціативи, та розповів, чи функціонуватиме телемарафон і надалі. Про це він розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

Також читайте Подоляк розповів про вплив ударів по російських НПЗ на Путіна

"Це Кабмін буде вирішувати (долю петиції. – Ред.). Але на мій погляд, на оборонні спроможності виділяється все, що можна. Фінансуються і Збройні сили, і побудова фортифікацій, підприємства "Укроборонпрому" – все це профінансовано. Але є нюанс. Марафон – це маленька частка нашого інформаційного простору", – каже Подоляк.

Радник голови ОП запевнив, що в українському інформаційному просторі ніхто не вводить цензури, і інші ЗМІ також можуть працювати.

"Марафон – це виключно державна складова роботи з інформацією під час війни. Держава має право мати інструменти контрпропаганди, інформаційних впливів і т.д. під час війни. Адже Росія активно використовує інформацію, як метод ведення війни", – пояснив він.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що для телемарафону 2024 рік стане вирішальним.

Читайте також: