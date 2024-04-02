Чому кішки скидають речі на підлогу і як їх відівчити так робити

Деколи кішки можуть робити дуже дивні речі. Наприклад, скидати предмети на підлогу. І, здається, вони роблять так навмисно.

Звідки взялася ця манера, скидати все зі столу чи поличок? Коти дуже люблять зрушувати предмети, а потім дивитися, як ті падають на підлогу. Ветеринарка Еллен Уайтлі пояснила, що така поведінка кішок закладена в їхньому мисливському інстинкті.

Саме інстинкт підказує кішці, що маленька дрібничка на столі може виявитися мишею. Якщо тицьнути в неї лапою, можливо миша побіжить і розпочнеться цікава гра, яка завершиться смачним обідом. Однак, коли предмет падає на підлогу і залишається там лежати, кішка розуміє, що жодних видовищ не передбачається, а тому одразу втрачає інтерес.

На думку Уайтлі можна пояснити таку любов до вандалізму також і тим, що кіт запам'ятовує поведінку свого господаря, коли на підлогу падає склянка чи інший предмет. Людина зазвичай одразу піднімається і підходить. Тобто коти можуть таким чином звертати на себе увагу, особливо, коли вже наближається час годування.

Як привчити кота не скидати речі

Насамперед, потрібно зрозуміти, чому саме кішка почала скидати речі на підлогу.

Якщо це через інстинкт полювання, спробуйте купити їй більше іграшок, з якими вона могла б гратися. Це "відіб'є" в улюбленця бажання постійно скидати важливі для вас предмети.

Якщо коту просто не вистачає вашої уваги, спробуйте змінити це. Наприклад, додайте регулярні ігри, які задовільнять бажання кішки проводити час зі своїм господарем.

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