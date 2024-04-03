Скільки бомбардувальників залишилося у РФ – відповідь експерта

За словами військового експерта Олега Каткова, Росія змогла відновити кількість втрачених під час війни Су-34 та Су-35.

Попри втрати ну полі бою в Україні, Росії вдається підтримувати кількість своїх бомбардувальників Су-34 та Су-35 на довоєнному рівні.

Про це розповів військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков в ефірі Еспресо.tv.

"Цифри говорять про те, що ворог у цих літаках відновив ті втрати, які були завдані Су-34, у кількості трохи більше сотні одиниць. Стосовно Су-35 така сама кількість", – заявив експерт.

Катков наголосив, що наразі кількість російських бомбардувальників відповідає рівню 2021 року.

"У цьому випадку важливо лише констатувати, що, попри ті втрати, які були завдані у цих літаках Російська Федерація та її військово-промисловий комплекс зміг тримати таку кількість навіть на тому самому рівні. Тобто нічого нового не буде, нічого кращого, нічого гіршого, якщо не рахувати, звісно, розширення номенклатури боєприпасів, які використовують так звані повітряно-космічні сили Російської Федерації. Мова йде про комплект МПК [модуль планерування і корекції – ред.], що дозволяє використовувати авіацію без заходження у зону дії усіх зенітно-ракетних комплексів, окрім Patriot фактично", – пояснив експерт.

Нагадаємо, Су-34 – один з найсучасніших російських винищувачів. ЗСУ збили 13 російських військових літаків за два тижні, більшість з яких саме Су-34.

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