Еда для ВСУ: Государственный оператор тыла заявил о срывах поставок компаниями

Компании, которые выбрал ГОТ, срывают поставки пищи для военных.
Государственный оператор тыла (ГОТ), который в декабре 2023 года взял на себя все невооруженные закупки Минобороны, в том числе продукты для военных, заявил, что некоторые компании, выбранные для поставок продуктов без Prozorro, сорвали договоренности. Их обязательства взяли на себя другие поставщики.
Об этом пишет LIGA.net.
В ГОТ отметили, что области, где зафиксирован низкий уровень выполнения заказов, распределены между другими поставщиками.
В Донецкой и Днепропетровской областях проведена переговорная процедура с компаниями, которые предоставили коммерческие предложения по запросу ГОТ для заключения договоров без использования электронной системы в марте этого года, но не были законтрактованы с учетом более высоких, чем у победителей, цен.
Компания "Контракт Продрезерв 5" выразила готовность немедленно выполнить поставки. Заключен соответствующий договор. Отгрузки уже начались. Цена за комплект – 118,02 грн.
В Харьковской и Черниговской областях заказы будут направляться на "Фуд Гранд". Цена за комплект – 118,38 грн и 104,94 грн соответственно.
Запорожская, Кировоградская и Черкасская области – заказы будут направляться на "Юг Прод Торг". Цена за комплект – 119,7 грн.
"За просрочку обязательств со стороны поставщиков будут применяться пеня и штрафы, предусмотренные контрактами", – подчеркнули в ГОТ.
По состоянию на 5 апреля статус выполнения отгрузок на воинские части от полученных заявок за первую неделю составляет:
- "Буский консервный завод" – поставлено более 90%;
- "Юг Прод Торг" – поставлено более 90%;
- "Фуд Гранд" – поставлено более 90%;
- "Твой хлеб" – поставлено 50%;
- "Черкасский мясокомбинат" (ЧМК) – поставлено 25%.
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