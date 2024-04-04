Некоторые Telegram-каналы в Украине уже заблокированы – детали от СБУ

СБУ вместе с Минцифрой и ЦПД постоянно анализируют медиапространство, выделяют опасные источники информации как в Telegram, так и на других ресурсах.

Некоторые Telegram-каналы в Украине уже заблокированы, некоторые могут быть заблокированы вскоре.

Об этом начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк рассказал в интервью изданию "Укринформ".

Он прокомментировал заявление представителя компании Telegram Реми Вонга о получении от украинских властей перечня "потенциально проблемных" каналов и их анализе. Витюк сообщил, чем закончилась эта история.

"У нас с ними постоянно идут переговоры, я бы не хотел раскрывать детали, но определенные сдвиги в этом направлении есть. Некоторые Telegram-каналы в Украине уже заблокированы, некоторые могут быть заблокированы вскоре", — рассказал начальник Департамента кибербезопасности СБУ.

Он отметил, что Служба безопасности вместе с Министерством цифровой трансформации и Центром противодействия дезинформации постоянно анализируют медиапространство, выделяют опасные источники информации как в Telegram, так и на других ресурсах.

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"Мы регулярно связываемся со всеми платформами по блокированию или удалению опасного контента. К сожалению, есть проблема. Ни одна из них – ни Telegram, ни Facebook или Meta, ни Google официально не представлены в Украине, не имеют юридического лица. Они не обязуются выполнять наши запросы, требования, даже решения суда их не касаются, потому что юридически они не находятся на нашей территории", — пояснил Витюк.

В то же время он проинформировал, что идет работа над решением этого вопроса. Так, СБУ подала соответствующую инициативу, чтобы все международные платформы в течение определенного законом времени открыли в Украине свои официальные представительства, а в перспективе также перенесли инфраструктуру, обслуживающую именно территорию государства. В этом случае международные платформы будут обязаны выполнять решения украинского суда.

Напомним, ранее нардеп Ярослав Юрчишин сообщил, что в случае, если Telegram будет признан непрозрачной сетью, представителям государственных органов и местных властей в Украине могут запретить иметь аккаунты в мессенджере.

В то же время Юрчишин заявлял о необходимости регуляции Telegram, а не о его блокировке. То есть государство хочет, чтобы компания создала свое представительство на территории Украины. В таком случае "никто не будет требовать закрытия, если не будет доказательств, что через ботов разгоняется у нас российская пропаганда".

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