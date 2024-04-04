Деякі Telegram-канали в Україні уже заблоковані – деталі від СБУ

СБУ разом з Мінцифри і ЦПД постійно аналізують медіапростір, виокремлюють небезпечні джерела інформації як у Telegram, так і на інших ресурсах.

Деякі Telegram-канали в Україні уже заблоковані, ще деякі можуть бути заблоковані незабаром.

Про це начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк розповів у інтерв’ю виданню "Укрінформ".

Він прокоментував заяву представника компанії Telegram Ремі Вонга про отримання від української влади переліку "потенційно проблемних" каналів та їхнього аналізу. Вітюк повідомив, чим закінчилася ця історія.

"У нас із ними постійно йдуть перемовини, я б не хотів розкривати деталі, але певні зрушення у цьому напрямку є. Деякі Telegram-канали в Україні уже заблоковані, якісь можуть бути заблоковані незабаром", – розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ.

Він зазначив, що Служба безпеки разом з Міністерством цифрової трансформації і Центром протидії дезінформації постійно аналізують медіапростір, виокремлюють небезпечні джерела інформації як у Telegram, так і на інших ресурсах.

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"Ми регулярно зв’язуємося з усіма платформами стосовно блокування або видалення небезпечного контенту. На жаль, є проблема. Жодна з них – ні Telegram, ні Facebook або Meta, ні Google офіційно не представлені в Україні, не мають юридичної особи. Вони не зобов’язані виконувати наші запити, вимоги, навіть рішення суду їх не стосуються, тому що юридично вони не перебувають на нашій території", – пояснив Вітюк.

Водночас він поінформував, що триває робота над вирішенням цього питання. Так, СБУ подала відповідну ініціативу, щоб усі міжнародні платформи протягом визначеного законом часу відкрили в Україні свої офіційні представництва, а в перспективі також перенесли інфраструктуру, яка обслуговує саме територію держави. В такому разі міжнародні платформи будуть зобовʼязані виконувати рішення українського суду.

Нагадаємо, раніше нардеп Ярослав Юрчишин повідомив, що у разі, якщо Telegram буде визнано непрозорою мережею, представникам державних органів та місцевої влади в Україні можуть заборонити мати акаунти у месенджері.

Водночас Юрчишин заявляв про необхідність регуляції Telegram, а не про його блокування. Тобто держава хоче, аби компанія створила своє представництво на території України. В такому разі "ніхто не буде вимагати закриття, якщо не матиме доказів, що через ботів розганяється в нас російська пропаганда".

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