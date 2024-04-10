В Сумской области прогремели 50 взрывов

За прошедшие сутки россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 50 взрывов.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Ахтырская, Эсманьская, Середино-Будская общины.

Белопольское общество: враг бил из артиллерии (5 взрывов), минометов (4 взрыва) и произвел обстрел FPV дроном сброса ВОГ (1 взрыв).

Юношеское общество: зафиксированы обстрелы FPV дроном сброса ВОГ (2 взрыва).

Ахтырская община: был ракетный удар ЗРК С300 (2 взрыва).

Эсманьская община: 14 мин сбросили россияне на территорию общины.

Краснопольское общество: совершен минометный обстрел (2 взрыва).

Середино-будская община: враг ударил из артиллерии (8 взрывов) и минометов (12 взрывов).

Напомним, ранее сообщалось, что РФ обстреляла город Семеновку на Черниговщине, в результате чего один человек погиб.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне сбросили четыре КАБа на центр Белополья, Сумская ОВА показала последствия.

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