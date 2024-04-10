Загарбники запустили по Одесі ракету: у місті пролунав вибух

Голова ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеси та району перебувати у безпечних місцях.
Російські загарбники в ніч проти 10 квітня запустили по Одесі ракету.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
"Ракета з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини!" - йдеться у повідомленні.
Пізніше Суспільне повідомило про вибух в Одесі.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеси та району перебувати у безпечних місцях.
"Одеса та Одеський район, прошу всіх бути в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомляють, що по Одесі запустили щонайменше дві ракети. Крилату Іскандер-К і ймовірно балістичну Іскандер-М.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ обстріляла місто Семенівку на Чернігівщині, в результаті чого одна людина загинула.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни скинули чотири КАБи на центр Білопілля, Сумська ОВА показала наслідки.
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