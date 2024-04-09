Повітряна тривога лунає в половині України: є пуски ракет

Повітряні сили заявили про запуск ракети на Одещину.

В половині України оголошена повітряна тривога 9 квітня, російські війська здійснили пуски ракет.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Сирени тривоги лунають у центральних, східних та південних областях України.

Коли була оголошена тривога, в ПС попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Згодом там повідомили, що зафіксований запуск ракети на Одещину у напрямку Білгород-Дністровського району.

Мапа тривоги в Україні 9 квітня

Нагадаємо, в ніч проти 9 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами і дронами. Сили ППО знищили всі ворожі безпілотники у межах семи областей.

Зокрема, уламки дрона впали на Одещині, завдавши пошкоджень.

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