Повітряна тривога лунає в половині України: є пуски ракет

Повітряні сили заявили про запуск ракети на Одещину.
В половині України оголошена повітряна тривога 9 квітня, російські війська здійснили пуски ракет.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Сирени тривоги лунають у центральних, східних та південних областях України.
Коли була оголошена тривога, в ПС попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Згодом там повідомили, що зафіксований запуск ракети на Одещину у напрямку Білгород-Дністровського району.
Нагадаємо, в ніч проти 9 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами і дронами. Сили ППО знищили всі ворожі безпілотники у межах семи областей.
Зокрема, уламки дрона впали на Одещині, завдавши пошкоджень.
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