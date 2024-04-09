На Полтавщині зросла кількість постраждалих після удару РФ

У Полтавські області кількість постраждалих внаслідок російського удару 8 квітня збільшилася до 16. З них четверо – діти віком 5-11 років.

Про це повідомив очільник ОВА Філіп Пронін.

За його словами, кілька людей продовжують лікування у медзакладах. Один пацієнт – у важкому стані, кілька – середньої тяжкості.

"Через ворожу атаку понад 9 тис. побутових споживачів і 120 юридичних у Полтавській та Щербанівській громадах вночі були тимчасово без світла. Енергетики вже відновили електропостачання до всіх осель, окрім частково зруйнованої будівлі", - розповів Пронін.

Він також додав, що обласні соціальні служби працюють у посиленому режимі. Задіяні дві бригади, допомагають постраждалим сформувати заяви, щоб отримати матеріальну допомогу з обласного бюджету. І тим, хто отримав травми, і тим, чиє майно пошкоджене.

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