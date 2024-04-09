На Полтавщине выросло количество пострадавших после удара РФ

В Полтавской области количество пострадавших в результате российского удара 8 апреля увеличилось до 16. Из них четверо – дети в возрасте 5-11 лет.

Об этом сообщил глава ОВА Филипп Пронин.

По его словам, несколько человек продолжают лечение в медучреждениях. Один пациент – в тяжелом состоянии, несколько – средней тяжести.

"Из-за вражеской атаки более 9 тыс. бытовых потребителей и 120 юридических в Полтавской и Щербановской громадах ночью были временно без света. Энергетики уже возобновили электроснабжение всех домов, кроме частично разрушенного здания", — рассказал Пронин.

Он также добавил, что областные социальные службы работают в усиленном режиме. Задействованы две бригады, помогающие пострадавшим сформировать заявления, чтобы получить материальную помощь из областного бюджета. И тем, кто получил травмы, и тем, чье имущество повреждено.

Напомним, в Донецкой области пограничники подбили российскую авиационную кассетную бомбу (видео).

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