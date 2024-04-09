Как научиться говорить "нет": как правильно отказывать людям

Есть такая категория людей, которым трудно отказывать не только родным и близким, но и коллегам, а то и посторонним. У многих, как говорится, язык не поворачивается, чтобы отказать в просьбе. Сразу приходят мысли, что мы в таком случае какие-нибудь плохие люди, если отказываем тем, кого любим. Но так ли это на самом деле?

К сожалению, многие люди, в том числе и близкие, привыкают, когда им постоянно помогают и отзываются на просьбы и злоупотребляют этим, самостоятельно не хотят решать свои проблемы и вопросы.

Именно для таких ситуаций, и нужно научиться говорить "нет". Как этому научиться, советуют психологи.

Почему трудно говорить "нет"

Чаще всего нам сложно отказывать, потому что:

Нам страшно обидеть, огорчить, не оправдать ожидания.

Мы боимся разрушить отношения, прославиться эгоистом.

Любой отказ кому-то психика человека воспринимает как отказ себе, а на самом деле это отказ только по просьбе. Каждый из нас боится отказа и, соответственно, опасается отказывать другим. Если я ему скажу "нет" – он потом мне скажет "нет".

Мы не знаем, имеем ли право им отказывать, не знаем собственных личностных границ.

Мы просто не умеем отказывать. Не наработан опыт отказов, фраз, словесных конструкций: четких, корректных, без раздражения и претензий.

Вы пытаетесь избегать каких-либо конфликтов.

Но желание избегать конфликтов – не показатель успешных взаимоотношений, а скорее симптом неудачных взаимоотношений. Лучше признать, что возникновение негативных эмоций между людьми – естественный процесс, с которым вы должны научиться эффективно справляться.

Как научиться говорить «нет» и не испытывать чувство вины

Эксперты предлагают следующие способы:

Осознайте, что вы говорите «нет» не самому человеку, а его предложению, его действиям, его словам. Это позволит не испытывать чувство вины и стыда за отказ.

Развивать чувствительность к своим желаниям и интересам. При получении предложения или слыша слова в свой адрес – отдавать себе отчет, что вам это неинтересно, у вас нет времени, это вредит вам.

Научиться себя ценить и уважать.

Научиться правильно реагировать на агрессию и другую реакцию на отказ. Она может быть разной, не все понимают, что вы отказываетесь от предложения, а не хотите обидеть самого человека.

А теперь практические советы:

Просите время на ответ, выигрывайте время. Вы должны отвечать на запрос немедленно. Когда вы чувствуете, что на вас давят, не поддавайтесь — выиграйте время, чтобы иметь возможность успокоиться и оценить, действительно ли вы хотите согласиться. Старая пословица: подумай, прежде чем что-то сказать (или согласиться) — важный психологический совет. Как только вы научитесь брать тайм-аут перед тем, как давать свой ответ на приглашение, требование или просьбу, ваше чувство контроля над ситуацией вырастет. Используйте такие фразы и пусть они станут вашими ответами по умолчанию на любые неуместные просьбы. "Мне нужно свериться со своим расписанием. Мне нужно подумать. Я дам вам знать позже\ Я напишу вам позже", "Мне необходимо поговорить с мужем, женой, партнером, чтобы убедиться, нет ли у нас планов на этот день".

Правильно формулируйте отказ, используйте "я-сообщение". Например, «мне приятно твое предложение, но сейчас у меня есть более важные дела, спасибо за предложение».

Ссылайтесь на что-нибудь другое. Если при отказе мы ссылаемся на другие обязательства, то к нам сохраняется хорошее отношение, ведь мы все равно смотримся заботливыми и щедрыми. В ответ на просьбу используйте "Если я помогу вам, то подведу других".

Сделайте встречное предложение. Вы всегда можете сделать встречное предложение, посоветовав человеку другой ресурс или человека, способного помочь. "Я недостаточно квалифицирован, чтобы выполнить вашу просьбу, но я знаю, кто способен вам помочь" или "Это не моя сфера, но я знаю, кто может быть вам полезен".

Ссылайтесь на правило. Например, "Извини, но у меня есть правило: не давать в долг». Ваш отказ может означать, что у вас существует какое-то ранее принятое обязательство, которое вы не хотите нарушать. Когда вы отказываетесь от приглашения со словами: «Извините, но у нас в семье есть правило – каждую пятницу мы ужинаем вместе», вы даете понять человеку, что семейные ритуалы для вас превыше всего.

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