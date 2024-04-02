Фразы манипуляции, с помощью которых завоевывают ваше доверие

Наверное, каждый человек попадал в ситуацию, когда собеседник убеждал без каких-либо аргументов и внушал доверие, возвращая разговор в нужное ему русло. И все это непонятно почему и как.

Все дело в том, что вас собеседник сознательно или не сознательно манипулировал вами, используя определенные фразы, определенную стратегию, чтобы направить разговор в свою пользу.

Какими стратегиями, какими фразами пользуются манипуляторы, чтобы вызвать доверие и контролировать вас, рассказал психолог Лачлан Браун.

Лесть и комплименты

Вы когда-нибудь получали неожиданный комплимент и иногда даже не уместен? Вас похвалил за что-то человек, раньше этого никогда не делавший?

Манипуляторы часто используют лесть и комплименты, чтобы расположить. Благодаря этому вы начинаете чувствовать себя особенными и ценными. А кто же не любит слышать хорошие слова о себе, не правда ли?

Именно так манипулятор застают вас врасплох, налаживают с вами контакт, благодаря чему вы с большей вероятностью будете доверять ему. Это тонкий, но эффективный способ повлиять на ваши решения.

Итак, в следующий раз, когда кто-нибудь вас неожиданно похвалит, на минутку поставьте под сомнение его намерения.

Роль жертвы

По словам психолога. его бывший коллега постоянно изображал себя жертвой, независимо от ситуации, повторяя такие фразы, как «Всегда несправедливо обращаются со мной» или «Почему это случается только со мной?». Его основной стратегией было завоевать симпатию и манипулировать ситуациями в свою пользу.

Вызывая сочувствие, манипуляторы могут влиять на ваши действия и решения, часто заставляя вас чувствовать себя обязанными помочь или стать на их сторону.

Поэтому, в следующий раз, когда кто-то будет постоянно изображать себя аутсайдером или жертвой, психолог советует сделать шаг назад и оценить, это настоящий крик о помощи, или просто еще одна манипулятивная тактика.

Очень важно различать эмпатию и манипуляцию – для самосохранения, прежде всего.

Создание ощущения срочности

Вам когда-нибудь говорили: " Если ты не начнешь действовать сейчас, ты потеряешь что-то!" или «Такая возможность есть только сейчас»?

Манипуляторы стараются, чтобы у вас возникло ощущение срочности, необходимости принять скорейшее решение. Это ощущение, страх пропустить или потерять что-то ценное может омрачить ваше благоразумие. Таким образом, будет легче склонить вас в свою пользу.

Это классическая тактика манипуляции, поэтому не спешите с принятием решения и обдумайте, прежде чем его принимать.

Когда вас принуждают принять поспешное решение, глубоко вдохните и возьмите больше времени.

Использование взаимности

Наверное, каждый из нас слышал подобные фразы: « Поскольку я помогал тебе, ты мог бы сделать это для меня?». Вот так и работает принцип взаимности, мощный инструмент в арсенале манипулятора.

Люди стремятся к справедливости, поэтому настроены возвращать услуги. А манипулятивные люди пользуются этой склонностью, заставляя вас чувствовать себя должником и отдавать долги.

Когда они что-то сделали для вас, они ожидают ответа гораздо большего. Когда кто-то пытается заставить вас почувствовать, что вы должны ему, не бойтесь сомневаться в этом.

Обмен «секретами»

«Я не должен вам это говорить, но…» или «Это только между нами…». Эти фразы могут означать начало близких, доверительных отношений. А могут быть методом манипулятора вынудить вас ощутить себя особенным и причастным.

Обмен «секретами» или конфиденциальной информацией часто используется, чтобы вызывать чувство близости, даже если его нет. Благодаря тому, что вы чувствуете себя причастным к особой информации, манипуляторы завоевывают ваше доверие.

Поэтому, когда кто-то делится с вами «секретом», будьте осторожны, советует эксперт. Речь идет не о том, чтобы не доверять людям, а о том, чтобы вести себя мудро.

Газлайтинг

"Ты уверен? Мне кажется, ты неправильно помнишь" или "Ты слишком чувствителен" — фразы, которые являются классическими примерами газлайтинга. Эта манипулятивная тактика призвана заставить вас подвергнуть сомнению собственное восприятие и здравый смысл.

Газлайтеры извращают правду, отрицают факты и манипулируют вашими мыслями настолько, что вы начинаете сомневаться в собственной памяти и суждении. Это открывает им путь к контролю и манипулированию вами.

Газлайтинг может нанести невероятный урон вашей самооценке и уверенности, что делает его одной из самых опасных тактик манипулирования.

Когда вы обнаружите, что сомневаетесь в собственной памяти или суждении, основанном на настоянии кого-то другого, сделайте шаг назад. Доверяйте собственному опыту и представлениям – они действительны и важны.

Чувство вины

Ты собираешься оставить меня самого? или «После всего, что я сделал для вас, вот как вы мне отвечаете?». Это фразы, которые манипулируют вашими эмоциями, заставляя вас ощущать вину за то, что вы не исполняете желания другого человека.

Чувство вины — распространенная тактика, используемая манипулятивными людьми, чтобы получить то, чего хотят. Вынуждая вас чувствовать вину, они могут влиять на ваши действия и решения, часто заставляя вас идти против того, чего вы действительно хотите.

Эта форма эмоционального манипулирования может привести к тому, что вы попали в ловушку и обязаны выполнять их требования даже ценой собственного счастья.

Когда кто-то пытается вызвать у вас чувство вины и заставить вас что-нибудь сделать, чего вы не хотите, остановитесь. Речь идет не о бездушии, а об уважении к собственным потребностям. Это нормально сказать "нет", когда что-то не отвечает вашим желаниям или потребностям.

Роль Невинного

"Я не хотел сделать тебе больно" или "Я не думал, что это тебя огорчит". Эти фразы часто используют манипуляторы под видом невинности. Они действуют так, будто не подозревают, что их действия или слова нанесли вам вред, таким образом снимая с себя любую ответственность.

В психологии эта стратегия известна как "Darvo" — аббревиатура от "Deny, Attack, and Reverse Victim and Offender". Это защитный механизм, который используют манипуляторы, чтобы предотвратить вину и сохранить контроль.

Эта тактика может вызвать путаницу и заставить вас сомневаться, действительно ли их намерения были невиновны или манипулятивными. Эта неопределенность часто дает им преимущество, делая людей более восприимчивыми к манипуляциям.

Когда кто-то притворяется невиновным, причинив вред, не забывайте доверять своим инстинктам, чтобы понять, а как на самом деле.

Молчаливое игнорирование

«Я не хочу об этом говорить» или просто игнорирование ваших сообщений и звонков – это способ манипулятора получить контроль, заставляя вас чувствовать себя некомфортно или тревожно. Отсутствие общения заставляет вас насторожиться, переживать, часто заставляя вас уступать только для восстановления нормального общения.

Эта форма манипуляции может быть очень опасна, вредна, поскольку усиливает динамику власти в отношениях.

Не позволяйте молчанию заставлять вас подчиняться, решайте проблему прямо и упорно.

Извращение слов

«Это не то, что вы сказали раньше» или «Вы противоречите сами себе». Манипуляторы часто уродуют ваши слова, заставляя сомневаться в собственных утверждениях. Эта тактика сбивает вас с толку, облегчая им контроль над повествованием и манипулирование ситуацией.

Очень важно знать об этой стратегии. Твердо стоять на своих убеждениях и быть уверенным в своих словах является лучшей защитой от этой тактики манипуляции. Не позволяйте никому извращать ваши слова или заставлять вас сомневаться в своих утверждениях.

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