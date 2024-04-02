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Оккупированный Донецк атакуют крысы — видео

Оккупированный Донецк атакуют крысы — видео

В Донецке нашествие крыс / Фото: Pexels

В Донецке заметили нашествие крыс.

Временно оккупированный Донецк атакуют крысы. На видео, опубликованное местным жителем, видно, как возле подъезда многоэтажного жилого дома бегает группа крыс.

Человек, комментируя видео, насчитал около шести грызунов.

"Их там просто банда… Глянь, что творится возле подъезда. Куда люди, б*ять смотрят", — говорит недовольный житель Донецка.

Напомним, в оккупированном Донецке женщине оторвало ногу во время поездки в автобусе (фото).

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Донецк атакуют крысы

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