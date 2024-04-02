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Окупований Донецьк атакують щури – відео

Окупований Донецьк атакують щури – відео

У Донецьку нашестя щурів / Фото: Pexels

У Донецьку помітили нашестя щурів.

Тимчасово окупований Донецьк атакують щури. На відео, яке опублікував місцевий мешканець, видно, як біля під'їзду багатоповерхового житлового будинку бігає група щурів.  

Чоловік, коментуючи відео, нарахував близько шести гризунів.

"Їх там просто банда... Глянь, що відбувається біля під'їзду. Куди люди, б*ять дивляться", - каже невдоволений мешканець Донецька.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку жінці відірвало ногу під час поїздки в автобусі (фото).

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