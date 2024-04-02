Блінкен про війну в Україні: "Ми перебуваємо в критичному моменті"

Держсекретар наголосив, що запит про додаткове фінансування, який Байден надіслав Конгресу, "має бути виконаний якнайшвидше".

Для України настав "критичний момент" у війні з Росією, тож необхідно забезпечити ЗСУ боєприпасами та системами протиповітряної оборони.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив під час візиту до Франції 2 квітня, де мав застріч із міністром оборони країни Себастьяном Лекорню, повідомляють Reuters та Le Monde.

Блінкен заявив про "критичний момент" у війні, і що Україні потрібна більша підтримка від союзників.

Також читайте Перемога чи поразка України: які майбутні сценарії війни розглядають західні ЗМІ

"Ми перебуваємо в критичному моменті, коли абсолютно необхідно забезпечити українців тим, що їм потрібно для захисту, зокрема, боєприпасами і засобами протиповітряної оборони", – сказав держсекретар США.

Він зазначив, що це ще одна причина, чому запит про додаткове фінансування, який американський президент Джо Байден надіслав Конгресу, "має бути виконаний якнайшвидше".

Нагадаємо, раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що законопроєкт із допомогою для України почне просуватися після повернення Палати з великодніх канікул. Джонсон вказав, що допомога може містити "деякі важливі нововведення".

Читайте також: