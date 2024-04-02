Великий наступ РФ: Черник оцінив, на що здатні окупанти

Черник відповів, чи дійсно наступ окупантів на фронті після "виборів Путіна" набрав обертів.

Президен Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS заявив, що окупаційна армія Росії готує новий наступ вже у травні-червні.

Що відбувається на фронті і чи вистачить ворогові сил для потужного наступу, розповів військовий експерт, полковник ЗСУ запасу Петро Черник в інтерв'ю Оbozrevatel.

Експерт відповів, чи дійсно після "виборів Путіна" російський наступ набирає обертів.

"Немає жодного набирання обертів, я його не бачу. Де воно? Авдіївку взяли і зупинилися. Коли до нас надійде інформація про те, що, наприклад, ворог до лінії фронту долучив ще хоча б 50 тисяч особового складу, коли буде відомо, що ворог зумів прорвати окремі локації на глибину хоча б 50 кілометрів, тоді я скажу, що є набирання обертів", – каже Черник.

Аналітик визнав, що росіяни на фронті дійсно тиснуть.

"Але це не оберти. Це поступальна щоденна робота на виснажування. І тут є принципова різниця. Це так само, як автомобіль. Його можна розганяти зі швидкості 60 до 65 кілометрів на годину або з 60 до 160 кілометрів на годину. Є різниця? Є. Так само і тут", – пояснив він.

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Черник певен, що найближчим часом росіяни однозначно будуть накопичувати силу, в першу чергу живу. Зокрема він нагадав, що в Росії заявили про плани на створення 14 дивізій, 16 бригад, двох загальновійськових армій.

"Багато це чи мало? Бригада – це 5 тисяч, дивізія – це 12,5 тисяч. Помножуємо і маємо показники, які вони перед собою поставили. Але це не буде одномоментно. Це щонайменше на пів року. Щонайменше", – підрахував експерт.

Він нагадав, що плани Путіна не змінилися і не зміняться. У диктатора одне головне завдання – ліквідувати українську державність. Друге завдання – окупувати якнайбільше наших територій.

"І вони не відмовляться від цих цілей, їх можна тільки зупинити. Нищити, нищити і ще раз нищити. Немає інших варіантів і не буде", – підсумував Петро Черник.

Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ймовірну підготовку армії РФ до нового нападу.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко припустив, що столиця може знову стати метою для сухопутних військ Росії.

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