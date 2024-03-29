Сирський пояснив, чому ЗСУ залишили Авдіївку

В Авдіївці росіяни мали перевагу в силах і засобах штурмових підрозділів, тому українським бійцям довелося відійти з міста.

Про це в інтерв'ю "Укрінформ" заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Ми відвели свої сили з Авдіївки, тому що ворог мав суттєву перевагу в силах і засобах штурмових підрозділів. Через постійні бомбардування керованими авіабомбами цілісність нашої оборони була порушена, що дало можливість противнику поступово просуватись вперед. Також негативну роль відіграла недостатня кількість боєприпасів для нашої артилерії. Це не дало змоги в таких умовах вести ефективну контрбатарейну боротьбу. Тож, щоб уникнути оточення та зберегти життя людей, я ухвалив рішення вийти з Авдіївки.

На жаль, під час цих боїв 25 українських військовослужбовців потрапили у російський полон. Це – війна", - сказав він.

Сирський також зазначив, що наступ на Авдіївку обернувся для ворога значними втратами.

"Лише у період від 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року на Авдіївському напрямку російські загарбники втратили: 47186 осіб особового складу, 364 танки, 748 бойових броньованих машин, 248 артилерійських систем, 5 літаків. Сили оборони України від початку Авдіївської оборонної операції на цьому напрямку взяли у полон 95 російських окупантів", - додав він.

Нагадаємо:

Командування прийняло рішення вивести українські війська з Авдіївки, щоб зберегти життя бійців.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський трохи згодом повідомив, що, згідно з отриманим розпорядженням, українські військові вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

"У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів з перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями, це єдино правильне рішення. Оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах", — написав він.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов заявив, що ЗСУ зайняли вигідніші позиції на Авдіївському напрямку. Окупанти намагаються тиснути в напрямку Бердичів. Втім, зараз лінія фронту є більш-менш стабільною.

Російська окупаційна армія намагається прорватися до Семенівки, яка розташована на захід від Авдіївки Донецької області. Наразі їм це не вдається.

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