Сырский объяснил, почему ВСУ оставили Авдеевку

В Авдеевке у россиян были преимущества в силах и средствах штурмовых подразделений, поэтому украинским бойцам пришлось отойти из города.

Об этом в интервью "Укринформ" заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Мы отвели свои силы из Авдеевки, потому что враг имел существенное преимущество в силах и средствах штурмовых подразделений. Из-за постоянных бомбардировок управляемыми авиабомбами целостность нашей обороны была нарушена, что дало возможность противнику постепенно продвигаться вперед. Также негативную роль сыграла недостаточное количество боев. Это не позволило в таких условиях вести эффективную контрбатарейную борьбу, поэтому, чтобы избежать окружения и сохранить жизнь людей, я принял решение выйти из Авдеевки. К сожалению, во время этих боев 25 украинских военнослужащих попали в плен. Это – война", — сказал он.

Сырский также отметил, что наступление на Авдеевку обернулось для врага значительными потерями.

"Только в период с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024 года на Авдеевском направлении российские захватчики потеряли: 47186 человек личного состава, 364 танка, 748 боевых бронированных машин, 248 артиллерийских систем, 5 самолетов. Силы обороны". этом направлении взяли в плен 95 российских оккупантов", — добавил он.

Напомним:

Командование приняло решение вывести украинские войска из Авдеевки, чтобы сохранить жизнь бойцов.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский несколько позже сообщил, что, согласно полученному распоряжению, украинские военные вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

"В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками, это единственно правильное решение. Окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах", — написал он.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов заявил, что ВСУ заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении. Оккупанты пытаются давить в направлении Бердичев. Впрочем, сейчас линия фронта более или менее стабильна.

Российская оккупационная армия пытается прорваться к Семеновке, расположенной к западу от Авдеевки Донецкой области. Пока им это не удается.

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