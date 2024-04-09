Як навчитись говорити "ні": як правильно відмовляти людям

Є така категорія людей, яким важко відмовляти не лише рідним та близьким, а й колегам, а то й зовсім стороннім. У багатьох, як то кажуть, язик не повертається, щоб відмовити у проханні. Відразу приходять думки, що ми в такому разі якісь погані люди, якщо відмовляємо тим, кого любимо. Але чи це так насправді?

На жаль, багато людей, в тому числі та близьких звикають, коли їм постійно допомагають та відгукуються на прохання та зловживають цим, самостійно не хочуть розв'язувати свої проблеми та питання.

Саме для таких ситуацій, і потрібно навчитися говорити їм “ні” Як цьому навчитися, радять психологи.

Чому важко говорити "ні"

Найчастіше нам складно відмовляти, бо:

Нам страшно образити, засмутити, не виправдати очікування.

Ми боїмося зруйнувати стосунки, уславитися егоїстом.

Будь-яку відмову комусь психіка людини сприймає як відмову собі, насправді це відмова лише на прохання.. Кожен із нас боїться відмови та, відповідно, побоюється відмовляти іншим. Якщо я йому скажу "ні" - він потім мені скаже "ні".

Ми не знаємо, чи маємо право їм відмовляти, не знаємо власних особистісних кордонів.

Ми просто не вміємо відмовляти. Не напрацьовано досвіду відмов, фраз, словесних конструкцій: чітких, коректних, без роздратування і претензій.

Ви намагаєтесь уникати будь-яких конфліктів.

Але бажання уникати конфліктів — не показник успішних взаємин, а радше симптом невдалих взаємин. Краще визнати, що виникнення негативних емоцій між людьми — природний процес, з яким ви повинні навчитися ефективно справлятися.

Як навчитися говорити «ні» і не відчувати почуття провини

Експерти пропонують такі способи:

Усвідомте, що ви кажете «ні» не самій людині, а її пропозиції, її дій, її слів. Це дозволить не відчувати почуття провини та сорому за відмову.

Розвивати чутливість до своїх бажань та інтересів. При отриманні пропозиції або чуючи слова на свою адресу – усвідомлювати, що вам це нецікаво, у вас немає часу, це шкодить вам.

Навчитися себе цінувати та поважати.

Навчитися правильно реагувати на агресію та іншу реакцію на відмову. Вона може бути різною, не всі розуміють, що ви відмовляєтесь від пропозиції, а не хочете образити саму людину.

А тепер практичні поради:

Просіть час на відповідь, вигравайте час. Ви повинні відповідати на запит негайно.Коли ви відчуваєте, що на вас тиснуть, не піддавайтеся — виграйте час, щоб мати можливість заспокоїтися й оцінити, чи дійсно ви хочете погодитися. Старе прислів’я: подумай, перш ніж щось сказати (або погодитися), — важлива психологічна порада. Як тільки ви навчитеся брати тайм-аут перед тим, як давати свою відповідь на запрошення, вимогу або прохання, ваше почуття контролю над ситуацією зросте. Використовуйте такі фрази й нехай вони стануть вашими відповідями за замовчуванням на будь-які недоречні прохання. "Мені треба звіритися зі своїм розкладом. Мені потрібно подумати. Я дам вам знати пізніше\ Я напишу вам пізніше", "Мені необхідно поговорити з чоловіком, дружиною, партнером, щоб переконатися, чи немає у нас планів на цей день".

Правильно формулюйте відмову, використовуйте "я-повідомлення". Наприклад, «мені приємна твоя пропозиція, але зараз у мене є важливіші справи, дякую за пропозицію».

Посилайтеся на щось інше. Якщо при відмові ми посилаємося на інші зобов’язання, то до нас зберігається гарне ставлення, адже ми все одно виглядаємо турботливими й щедрими. У відповідь на прохання використовуйте «Якщо я допоможу вам, то підведу інших».

Зробіть зустрічну пропозицію. Ви завжди можете зробити зустрічну пропозицію, порадивши людині інший ресурс або людину, яка здатна допомогти. "Я недостатньо кваліфікований, щоб виконати ваше прохання, але я знаю, хто здатний вам допомогти" або "Це не моя сфера, але я знаю, хто може бути вам корисний".

Посилайтесь на правило. Наприклад, "Вибач, але у мене є правило: не давати в борг». Ваша відмова може означати, що у вас існує якесь раніше прийняте зобов’язання, яке ви не хочете порушувати. Коли ви відмовляєтеся від запрошення зі словами: «Вибачте, але у нас в родині є правило — кожної п’ятниці ми вечеряємо разом », ви даєте зрозуміти людині, що сімейні ритуали для вас понад усе.

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