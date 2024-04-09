Як навчитись говорити "ні": як правильно відмовляти людям

Як правильно відмовляти людям
Є така категорія людей, яким важко відмовляти не лише рідним та близьким, а й колегам, а то й зовсім стороннім. У багатьох, як то кажуть, язик не повертається, щоб відмовити у проханні. Відразу приходять думки, що ми в такому разі якісь погані люди, якщо відмовляємо тим, кого любимо. Але чи це так насправді?
На жаль, багато людей, в тому числі та близьких звикають, коли їм постійно допомагають та відгукуються на прохання та зловживають цим, самостійно не хочуть розв'язувати свої проблеми та питання.
Саме для таких ситуацій, і потрібно навчитися говорити їм “ні” Як цьому навчитися, радять психологи.
Чому важко говорити "ні"
Найчастіше нам складно відмовляти, бо:
- Нам страшно образити, засмутити, не виправдати очікування.
- Ми боїмося зруйнувати стосунки, уславитися егоїстом.
- Будь-яку відмову комусь психіка людини сприймає як відмову собі, насправді це відмова лише на прохання.. Кожен із нас боїться відмови та, відповідно, побоюється відмовляти іншим. Якщо я йому скажу "ні" - він потім мені скаже "ні".
- Ми не знаємо, чи маємо право їм відмовляти, не знаємо власних особистісних кордонів.
- Ми просто не вміємо відмовляти. Не напрацьовано досвіду відмов, фраз, словесних конструкцій: чітких, коректних, без роздратування і претензій.
- Ви намагаєтесь уникати будь-яких конфліктів.
Але бажання уникати конфліктів — не показник успішних взаємин, а радше симптом невдалих взаємин. Краще визнати, що виникнення негативних емоцій між людьми — природний процес, з яким ви повинні навчитися ефективно справлятися.
Як навчитися говорити «ні» і не відчувати почуття провини
Експерти пропонують такі способи:
- Усвідомте, що ви кажете «ні» не самій людині, а її пропозиції, її дій, її слів. Це дозволить не відчувати почуття провини та сорому за відмову.
-
Розвивати чутливість до своїх бажань та інтересів. При отриманні пропозиції або чуючи слова на свою адресу – усвідомлювати, що вам це нецікаво, у вас немає часу, це шкодить вам.
-
Навчитися себе цінувати та поважати.
-
Навчитися правильно реагувати на агресію та іншу реакцію на відмову. Вона може бути різною, не всі розуміють, що ви відмовляєтесь від пропозиції, а не хочете образити саму людину.
А тепер практичні поради:
-
Просіть час на відповідь, вигравайте час. Ви повинні відповідати на запит негайно.Коли ви відчуваєте, що на вас тиснуть, не піддавайтеся — виграйте час, щоб мати можливість заспокоїтися й оцінити, чи дійсно ви хочете погодитися. Старе прислів’я: подумай, перш ніж щось сказати (або погодитися), — важлива психологічна порада. Як тільки ви навчитеся брати тайм-аут перед тим, як давати свою відповідь на запрошення, вимогу або прохання, ваше почуття контролю над ситуацією зросте.
Використовуйте такі фрази й нехай вони стануть вашими відповідями за замовчуванням на будь-які недоречні прохання. "Мені треба звіритися зі своїм розкладом. Мені потрібно подумати. Я дам вам знати пізніше\ Я напишу вам пізніше", "Мені необхідно поговорити з чоловіком, дружиною, партнером, щоб переконатися, чи немає у нас планів на цей день".
-
Правильно формулюйте відмову, використовуйте "я-повідомлення". Наприклад, «мені приємна твоя пропозиція, але зараз у мене є важливіші справи, дякую за пропозицію».
- Посилайтеся на щось інше. Якщо при відмові ми посилаємося на інші зобов’язання, то до нас зберігається гарне ставлення, адже ми все одно виглядаємо турботливими й щедрими. У відповідь на прохання використовуйте «Якщо я допоможу вам, то підведу інших».
-
Зробіть зустрічну пропозицію. Ви завжди можете зробити зустрічну пропозицію, порадивши людині інший ресурс або людину, яка здатна допомогти. "Я недостатньо кваліфікований, щоб виконати ваше прохання, але я знаю, хто здатний вам допомогти" або "Це не моя сфера, але я знаю, хто може бути вам корисний".
- Посилайтесь на правило. Наприклад, "Вибач, але у мене є правило: не давати в борг». Ваша відмова може означати, що у вас існує якесь раніше прийняте зобов’язання, яке ви не хочете порушувати. Коли ви відмовляєтеся від запрошення зі словами: «Вибачте, але у нас в родині є правило — кожної п’ятниці ми вечеряємо разом », ви даєте зрозуміти людині, що сімейні ритуали для вас понад усе.
Читайте також: