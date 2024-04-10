Захватчики запустили по Одессе ракету: в городе раздался взрыв

Глава ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и района находиться в безопасных местах.
Российские захватчики в ночь на 10 апреля запустили по Одессе ракету.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
"Ракета из акватории Черного моря в направлении Одесщины!" – говорится в сообщении.
Позже Общественное сообщило о взрыве в Одессе.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и района находиться в безопасных местах.
"Одесса и Одесский район, прошу всех быть в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщают, что по Одессе запустили по меньшей мере две ракеты. Крылатую Искандер-К и вероятно баллистическую Искандер-М.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ обстреляла город Семеновку на Черниговщине, в результате чего один человек погиб.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне сбросили четыре КАБа на центр Белополья, Сумская ОВА показала последствия.
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