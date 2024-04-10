День ангела 10 квітня: кого та як вітати з іменинами

10 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 10 квітня
10 квітня 2024 року привітайте з іменинами Григорія, Дмитра, Максима, Олександра, Терентія, Федора, Якова.
Григорій — походить від даньогрецького слова, що означає "пильний". В дитинстві хлопчик відрізняється чутливістю, його дуже легко образити. Головний недолік дорослого чоловіка полягає в тому, що він не вміє відмовляти. Через це його добротою часто користуються.
Дмитро — за однією з версій походить від слова "землероб". В дитинстві дуже активний та рухливий хлопчик, з якого енергія просто б'є ключем. В дорослому віці стає врівноваженим і спокійним. Для нього дуже важливо самореалізуватися в житті.
Максим — походить від давньоримського імені, що означає "найвеличніший". Росте чуйною і доброю, але надто сором'язливою дитиною. В дорослому віці цю невпевненність у собі переростає і може навіть стати досить жорстким чоловіком.
Олександр — виникло в Стародавній Греції і означає "захисник". Від самого дитинства може захоплюватися спортом, бути дуже активним. В дорослому віці стає дуже велелюбним, вважає, що жінки самі повинні добиватися його уваги.
Терентій — походить від латинського слова, що перекладається як "витончений". В дитинстві хлопчик може мати досить простий характер, легко знайомитися з іншими дітьми. В дорослому віці стає серйозним, мужнім та досить практичним.
Федір — давньогрецьке ім'я, яке означає "дар Божий". Хлопчик дуже обдарований, цікавиться різними науками. В дорослому віці віддає перевагу самотності, рідко розважається в компанії навіть найближчих друзів.
Яків — давньоєврейське ім'я, яке перекладається як "другий за народженням". Від дитинства демонструє розсудливість, практичність. В дорослому віці стає життєлюбов і душею будь-якої компанії. Часто турбується лише про власний добробут.
День ангела 10 квітня — душевні привітання в прозі і віршах
Вітаю тебе з днем ангела! Нехай цей день принесе тобі радість і щастя, а твій ангел-хранитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів. Бажаю тобі міцного здоров’я, безмежної енергії та натхнення для здійснення всіх твоїх мрій.
***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
(привітання з сайту OGO.ua)
***
Сьогодні особливий день — твій день ангела. Нехай він буде наповнений приємними сюрпризами, теплими зустрічами та щирими посмішками. Бажаю, щоб кожен день твого життя був таким же світлим і радісним, як сьогодні.
***
Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.
(привітання з сайту OGO.ua)
***
З днем ангела тебе! Нехай твій небесний покровитель дарує тобі захист і підтримку у всіх починаннях. Бажаю тобі гармонії, любові та благополуччя. Нехай кожен день приносить тобі нові можливості для зростання та самореалізації.
Читайте також: