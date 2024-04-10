День ангела 10 квітня: кого та як вітати з іменинами

10 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 10 квітня

10 квітня 2024 року привітайте з іменинами Григорія, Дмитра, Максима, Олександра, Терентія, Федора, Якова.

Григорій — походить від даньогрецького слова, що означає "пильний". В дитинстві хлопчик відрізняється чутливістю, його дуже легко образити. Головний недолік дорослого чоловіка полягає в тому, що він не вміє відмовляти. Через це його добротою часто користуються.

Дмитро — за однією з версій походить від слова "землероб". В дитинстві дуже активний та рухливий хлопчик, з якого енергія просто б'є ключем. В дорослому віці стає врівноваженим і спокійним. Для нього дуже важливо самореалізуватися в житті.

Максим — походить від давньоримського імені, що означає "найвеличніший". Росте чуйною і доброю, але надто сором'язливою дитиною. В дорослому віці цю невпевненність у собі переростає і може навіть стати досить жорстким чоловіком.

Олександр — виникло в Стародавній Греції і означає "захисник". Від самого дитинства може захоплюватися спортом, бути дуже активним. В дорослому віці стає дуже велелюбним, вважає, що жінки самі повинні добиватися його уваги.

Терентій — походить від латинського слова, що перекладається як "витончений". В дитинстві хлопчик може мати досить простий характер, легко знайомитися з іншими дітьми. В дорослому віці стає серйозним, мужнім та досить практичним.

Федір — давньогрецьке ім'я, яке означає "дар Божий". Хлопчик дуже обдарований, цікавиться різними науками. В дорослому віці віддає перевагу самотності, рідко розважається в компанії навіть найближчих друзів.

Яків — давньоєврейське ім'я, яке перекладається як "другий за народженням". Від дитинства демонструє розсудливість, практичність. В дорослому віці стає життєлюбов і душею будь-якої компанії. Часто турбується лише про власний добробут.

День ангела 10 квітня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 10 квітня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: pixabay.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай цей день принесе тобі радість і щастя, а твій ангел-хранитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів. Бажаю тобі міцного здоров’я, безмежної енергії та натхнення для здійснення всіх твоїх мрій.

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

(привітання з сайту OGO.ua)

***

Сьогодні особливий день — твій день ангела. Нехай він буде наповнений приємними сюрпризами, теплими зустрічами та щирими посмішками. Бажаю, щоб кожен день твого життя був таким же світлим і радісним, як сьогодні.

***

Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

(привітання з сайту OGO.ua)

***

З днем ангела тебе! Нехай твій небесний покровитель дарує тобі захист і підтримку у всіх починаннях. Бажаю тобі гармонії, любові та благополуччя. Нехай кожен день приносить тобі нові можливості для зростання та самореалізації.

Читайте також: