Росія вдарила по Україні безпілотниками: скільки "Шахедів" вдалося збити ППО

Вночі проти середи, 10 квітня, російські окупанти атакували Україну безпілотниками Shahed. Сили ППО знищили 14 російських дронів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 цих ударних дронів було знищено", - йдеться у зведенні.

Як повідомлялося, вночі у низці регіонів було оголошено повітряну тривогу, бо окупанти атакували ударними безпілотниками. Крім того, загарбники запустили по Одесі ракету.

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