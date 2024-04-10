День ангела 10 апреля: кого и как поздравлять с именинами

10 апреля 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 10 апреля

10 апреля 2024 года поздравьте с именинами Григория, Дмитрия, Максима, Александра, Терентия, Федора, Якова.

Григорий — происходит от данегреческого слова, что означает "бдительный". В детстве мальчик отличается чувствительностью, его очень легко обидеть. Главный недостаток взрослого мужчины состоит в том, что он не умеет отказывать. Поэтому его добротой часто пользуются.

Дмитрий — по одной из версий происходит от слова "земледельец". В детстве очень активный и подвижный мальчик, из которого энергия просто бьет ключом. Во взрослом возрасте становится уравновешенным и спокойным. Для него очень важно самореализоваться в жизни.

Максим — происходит от древнеримского имени, что означает "величайший". Растет отзывчивым и добрым, но слишком застенчивым ребенком. Во взрослом возрасте эта неуверенность в себе перерастает и может стать достаточно жестким мужчиной.

Александр возник в Древней Греции и означает "защитник". С самого детства может увлекаться спортом, быть очень активным. Во взрослом возрасте становится очень любвеобильным, считает, что женщины сами должны добиваться его внимания.

Терентий — происходит от латинского слова, переводимого как "изощренный". В детстве мальчик может носить достаточно простой характер, легко знакомиться с другими детьми. Во взрослом возрасте становится серьезным, мужественным и достаточно практичным.

Федор — древнегреческое имя, которое означает "дар Божий". Мальчик очень одарен, интересуется разными науками. Во взрослом возрасте предпочитает одиночество, редко развлекается в компании даже самых близких друзей.

Яков — древнееврейское имя, которое переводится как "второй по рождению". С детства демонстрирует здравомыслие, практичность. Во взрослом возрасте становится жизнелюбовью и душой любой компании. Часто беспокоится только о собственном благополучии.

День ангела 10 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах

День ангела 10 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах / Фото: pixabay.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть этот день принесет тебе радость и счастье, а твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя от всех бед. Желаю тебе крепкого здоровья, безграничной энергии и вдохновения для воплощения всех твоих мечтаний.

***

В день Ангела желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновение, счастье светлого, здоровье

И пусть тебя хранит Бог!

(поздравление с сайта OGO.ua)

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Сегодня особый день – твой день ангела. Пусть он будет полон приятных сюрпризов, теплых встреч и искренних улыбок. Желаю, чтобы каждый день твоей жизни был такой же светлой и радостной, как сегодня.

***

Приветствуя Тебя сегодня,

Сказать хочу снова и снова,

Пусть всегда живут с Тобой

Надежда, Вера и Любовь.

Пусть добрый Ангел с небес

Защищает и не разочарует,

И удивительных тысячи чудес

В жизни твоей Тебе дарит.

(поздравление с сайта OGO.ua)

***

С днем ангела тебя! Пусть твой небесный покровитель дарит тебе защиту и поддержку во всех начинаниях. Желаю тебе гармонии, любви и благополучия. Пусть каждый день приносит новые возможности для роста и самореализации.

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