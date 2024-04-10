Росіяни захопили Первомайське – DeepState

Тривають активні бойові дії біля Виїмки, Красногорівки, Водяного та в Роботиному.

Російські війська захопили село Первомайське на Донеччині та просунулися далі.

Про це повідомляє DeepState.

У заяві вказано, що російські загарбники змогли проломити оборону стрілецького батальйону 59-ї ОМПБр та повністю окупували Первомайське.

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Бої це село почалися фактично ще в серпні 2022 року. Населений пункт став однією з найгарячіших точок у війні і коштував ворогу великої ціни.

"На жаль, не малу ціну заплатили й наші оборонці, особливо хлопці зі славетної 59 ОМПБр, які відчайдушно трималися за кожен підвал та тримали оборону, навіть перебуваючи в повному оточені", – йдеться в повідомленні.

Пізніше в DeepState уточнили, що росіяни захопили Первомайське та просунулися південніше Новокалинового, східніше Уманського, південніше Новомихайлівки.

Тривають активні бойові дії біля Виїмки, Красногорівки, Водяного та в Роботиному.

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Росіяни захопили Первомайське на Донеччині / Мапа DeepState

Нагадаємо, 9 квітня експерт видання Bild Юліан Рьопке заявив, що російські війська зайшли до Красногорівки на Донеччині. Ймовірно, десятки солдатів зайняли кілька житлових районів на південь і північ від залізничних колій.

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