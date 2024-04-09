Найближчі місяці будуть непрості: у ГУР повідомили про ситуацію на фронті

Вздовж усієї лінії фронту тривають військові дії, але "окремим напрямком стоїть український схід, Донецька та Луганська області".

Про це в ефірі телемарафону сказав представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, що по всій лінії фронту відбуваються військові дії, але «окремим напрямком стоїть український схід, Донецька та Луганська області». За його словами, там спроби наступальних операцій ворога носять особливо активний характер.

"Так, найближчі місяці будуть непрості. Ми зараз спостерігаємо наживо, як наші оборонці стримують чергові навали, зокрема, і на сході від російських окупантів. І ситуація по Часовому Яру, і на інших ділянках — це все видно в живому режимі", — сказав Юсов.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський попередив про новий наступ російських військ в Україні. За його інформацією він очікується приблизно в кінці травня-червні.

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