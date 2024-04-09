Російські війська зайшли до Красногорівки – BILD

Окупанти увійшли до міста на бронетехніці з південного сходу з-під Мар'їнки.

Російські війська увійшли до міста Красногорівка на Донеччині. Ймовірно, десятки солдатів зайняли кілька житлових районів на південь і північ від залізничних колій.

Про це повідомив експерт німецького видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, який вивчив відеозаписи битви.

Судячи з кадрів з місця подій, російські війська увійшли до Красногорівки на бронетехніці з південного сходу з-під Мар'їнки, перейшовши залізничну лінію.

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"Поки не з'являться докази зворотного, доводиться припускати, що Росія успішно висадила десятки солдатів на півдні Красногорівки і тепер займає кілька житлових районів на південь і на північ від залізничних шляхів", – висловив свою оцінку Рьопке.

Видання додало, що Красногорівка розташована за 20 км на захід від окупованого Донецька поблизу села Старомихайлівка. До війни у місті проживали близько 15 тис. людей.

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Мапа розташування російських військ у Красногорівці / Фото: Bild

Нагадаємо, наприкінці лютого 2024 року російські війська накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та увійшли до міста. Однак 28 лютого Третя штурмова вибила окупантів із Красногорівки.

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