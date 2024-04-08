Підготовка РФ до наступу: чому окупанти обрали саме Донеччину – у ЗСУ пояснили

Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що окупаційна армія Росії вже влітку може почати наступ на Донбасі. Донецька область для Путіна – це стратегічне, політичне, і військове завдання. Риторика глави Кремля нібито "Росія звільняє народ Донбасу" – залишається незмінною.

Таку думку "24 Каналу" висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Він наголосив, що ключовою для Росії є Донецька область, адже Луганщину росіяни майже повністю окупували.

Як зазначив Тимочко, якщо Путіну доведеться зупинити агресію проти України через величезні втрати чи внутрішньополітичну нестабільність, то він сподівається, що матиме обґрунтування для російського населення – нібито "Донецьку область ми завоювали" або "народ Донбасу ми звільнили".

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Тимочко підкреслив, що Росія ще від 2014 року планувала повністю захопити Донеччину та Луганщину. Ворог вибудував там і логістичні шляхи, складування боєкомплекту,накопичення сил, – як людського ресурсу, так і технічного. Також на території двох областей окупанти створили перший та другий армійські корпуси, які підпорядковуються російській армії.

"Але в сучасних викликах ведення бойових дій для них Донецька і Луганська області ще надзвичайно важливі тим, що там дійсно зараз найлегше наступати. Оскільки вони мають вибудовану мережу для своїх військ, комунікації вибудували непогано", – пояснив військовий.

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Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, каже, що окупантам важливо зайняти Донецьку область хоча б у напрямках базової атаки, яку вони зараз проводять. Мова йде про напрямок Часового Яру та Авдіївку, коли ворог не рахувався з втратами.

Тобто росіяни хочуть по двох напрямках зайняти Донеччину та Луганщину.

Нагадаємо, окупанти намагаються взяти передмістя Часового Яру в оперативне оточення – яка там ситуація.

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