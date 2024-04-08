Новий наступ росіян: Жданов назвав два основних напрямки

Але російському командуванню доведеться обирати, який напрям буде головним, бо на два – у армії РФ навряд чи будуть сили, зазначив Олег Жданов.

Новий наступ росіян буде зовсім скоро, тому що ворогу треба виконувати політичні цілі цієї війни – а саме, вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю "Апостроф".

Жданов уточнив, що буде спроба вийти на Покровськ і потім повернути на південь, щоб зрізати Вугледарський виступ, бо російські окупанти не можуть пройти Вугледар.

"Другий напрямок – це битва за Часів Яр з виходом на Краматорськ і Слов'янськ", – уточнив експерт.

Але російському командуванню, на думку Жданова, доведеться обирати, який напрям буде головним, бо на два – у армії РФ навряд чи будуть сили.

"Якщо вони десь зараз не дістануть 100-150 тисяч війська, то їм треба буде перегруповувати війська і перекидати їх з одного напрямку на інший. І тут у російського командування буде дилема – або йти на кордон Донецької області до Покровська, або йти на захоплення найбільшої і єдиної на сьогоднішній день великої житлової агломерації, яка залишилась у Донецькій області", – підсумував військовий есперт.

Нагадаємо, окупанти намагаються взяти передмістя Часового Яру в оперативне оточення.

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