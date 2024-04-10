В Одессе снова раздались взрывы: РФ запустила ракету

Во вторник, 10 апреля, в Одессе вторично с утра раздались взрывы. В этот раз громко во время воздушной тревоги, начавшейся в 10:09.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы.

"В Одессе раздался взрыв, сообщают корреспонденты "Суспільного", – информирует медиа.

О взрывах в городе информировали разные телеграммы-каналы. В частности, "Новости Одесса | Одесса" и "Одесса INFO" сообщили о столбе дыма в небе, возникшем после взрыва.

Отметим, что Воздушные силы ВСУ сообщали о запуске ракеты в направлении Одесской области. Тревога в ряде областей связана с угрозой применения баллистического вооружения с юга.

Как сообщалось, около 09:00в Одессе также раздавались взрывы. Тревога в области не была объявлена. По информации мониторингов, ПВО отработало по разведывательному БПЛА.

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