В мае Евросоюз планирует предоставить Украине 1,9 млрд евро помощи

Деньги будут перечислены в рамках программы макрофинансовой помощи в 50 млрд евро Ukraine Facility.

Следующий транш помощи Украине от Евросоюза может составить 1,9 миллиарда евро и будет предоставлен в мае.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, информирует ЕП.

Он заявил, что первый транш в размере 1,5 млрд евро в рамках согласованной программы макрофинансовой помощи на 50 млрд евро Ukraine Facility был перечислен в марте.

Также Домбровскис напомнил, что у Украины есть план реформ, поэтапное выполнение которых будет условием для получения следующих траншей. Эти реформы необходимы для приближения Украины к стандартам Евросоюза, что облегчит евроинтеграцию страны.

"Что касается следующих шагов: Еврокомиссия оценивает украинский план реформ с целью определить квартальные индикаторы выполнения реформ и инвестиций для разблокирования последующих платежей. Вскоре мы финализуем эту работу и передадим оценку Совету ЕС. Когда будет достигнуто согласование, это откроет путь к выплате Украине предварительного финансирования в размере 1,9 млрд евро, наиболее вероятно – в мае", – рассказал Домбровскис.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС может закрыть "финансовую дыру" для Украины вместо США.

Кроме того, мы ранее информировали, что ЕС утвердил 5 млрд. евро на оружие для Украины.

Читайте также: