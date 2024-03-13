ЕС утвердил 5 млрд евро на оружие для Украины — подробности

ЕС утвердил 5 млрд евро на оружие для Украины.

Об этом сообщили в Совете Евросоюза, передает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе.

"Евросоюз и дальше решительно настроен оказывать длительную поддержку Украине и гарантировать, что она получит военное оборудование, необходимое ей для самозащиты", — говорится в сообщении.

Ранее Европейская комиссия одобрила выделение Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи в рамках программы поддержки бюджета в рамках кампании "Stand up for Ukraine". Документ о предоставлении средств 2022 подписали во время 8-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе.

Напомним, сейчас несколько государств-членов ЕС составляют 90% общей оборонной промышленности Европы. Эта отрасль имеет годовой оборот в 70 млрд. евро и насчитывает 500 тысяч работников. Об этом недавно заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Однако армии европейских стран импортируют большинство вооружений и оборудования. Только 40% потребностей покрываются из запасов ЕС, а с начала полномасштабной войны в Украину импорт вооружения возрос.