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ЄС затвердив 5 млрд євро на зброю для України - подробиці

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ЄС затвердив 5 млрд євро на зброю для України - подробиці

ЄС затвердив 5 мільярдів євро на зброю для України / Фото: ТСН.ua

Євросоюз і далі рішуче налаштований надавати тривалу підтримку Україні.

ЄС затвердив 5 мільярдів євро на зброю для України. 

Про це повідомили у Раді Євросоюзу, передає кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

"Євросоюз і далі рішуче налаштований надавати тривалу підтримку Україні та гарантувати, що вона отримає військове обладнання, необхідне їй для самозахисту", - йдеться у повідомленні.

Раніше Європейська комісія схвалила виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги у межах програми підтримки бюджету в межах кампанії "Stand up for Ukraine". Документ про надання коштів 2022 року підписали під час 8-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі. 

Нагадаємо, зараз декілька держав-членів ЄС становлять 90% загальної оборонної промисловості Європи. Ця галузь має річний оборот у 70 млрд євро та налічує 500 тисяч працівників. Про це нещодавно заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Однак армії європейських країн імпортують більшість озброєння та обладнання. Лише 40% потреб покриваються із запасів ЄС, а від початку повномасштабноої війни в Україні імпорт озброєння зріс.

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