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Аварія Іл-76 в Івановській області: момент падіння літака потрапив на відео

Аварія Іл-76 в Івановській області: момент падіння літака потрапив на відео

Місце катастрофи Іл-76 / Фото: t.me/ENews112

Борт літака з палаючим двигуном зачепив дерева.

В Івановській області РФ 12 березня розбився військово-транспортний літак Іл-76. Момент аварії потрапив на відео.

Кадри опублікував пропагандистський ТГ-канал SHOT.

На відео видно, як перед самим падінням літак із палаючим двигуном зачепив дерева, через що його ніс різко опустило вниз і літак впав на землю.

"Останніми словами екіпажу стала доповідь про загоряння четвертого двигуна і лопатках, що вилітають з нього, які ушкоджували системи. Саме тому борт не зміг дотягнути до аеродрому, з якого вилетів за кілька хвилин до цього", – йдеться в повідомленні.

Росіяни стверджують, що основна версія катастрофи – технічна несправність.

Аварія Іл-76 в Івановській області: момент падіння потрапив на відео

Аварія Іл-76 в Івановській області: момент падіння потрапив на відео

Нагадаємо, 12 березня у Росії в Іванововській області раптово впав військовий літак Іл-76.

Спочатку повідомлялося, що на місці аварії були знайдені тіла 14 загиблих. Потім в Міноборони РФ повідомили, що на борту начебто перебували восьмеро членів екіпажу та семеро пасажирів. Проте їхню долю не уточнили. Станом на 13 березня повідомлялося про 16 загиблих.

Мер Оренбурга підтвердив, що у цьому літаку загинули 5 пілотів з його області.

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