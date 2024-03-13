Аварія Іл-76 в Івановській області: момент падіння літака потрапив на відео

В Івановській області РФ 12 березня розбився військово-транспортний літак Іл-76. Момент аварії потрапив на відео.

Кадри опублікував пропагандистський ТГ-канал SHOT.

На відео видно, як перед самим падінням літак із палаючим двигуном зачепив дерева, через що його ніс різко опустило вниз і літак впав на землю.

"Останніми словами екіпажу стала доповідь про загоряння четвертого двигуна і лопатках, що вилітають з нього, які ушкоджували системи. Саме тому борт не зміг дотягнути до аеродрому, з якого вилетів за кілька хвилин до цього", – йдеться в повідомленні.

Росіяни стверджують, що основна версія катастрофи – технічна несправність.