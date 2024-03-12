Падіння Іл-76 у РФ: що відомо про загиблиго пілота

Якби був розум, прожив би довше (не факт, що щасливіше) в себе вдома.

Командир російського Іл-76 Махмуд Г. рік тому піти на пенсію, але залишився служити у ВКС РФ. Зокрема, він доставляв боєприпаси на фронт, які летіли на мирних українців.

Про це пише російський пропагандистський канал Mash.

Що відомо про пілота

з названої сім'ї

закінчив Краснодарське вище військово-авіаційне училище

2016 року "геройськи" посадив Ан-12 з двома двигунами, які відмовили, за що отримав кілька нагород, зокрема медаль Нестерова "за особисту мужність та відвагу".

Зазначається, що вже 2023 року командир мав піти на пенсію, але залишився служити, щоб "допомагати країні". Йдеться про державу-агресорку, яка вже третій рік поспіль веде беззмістовну й кровопролитну війну проти суверенної України.

"Від лютого він з екіпажем доставляв боєприпаси до зони СВО", – додали росіяни.

А вже у березні 2024 він розбився на судні, яке активно застосовувалося для вбивства мирних людей. Напевно, саме такий вигляд має карма. Пілот опинився не на пенсії, а в чорному пакеті.

Нагадаємо, у Росії над містом Іваново раптово впав літак Іл-76.

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