Был бы ум, прожил бы дольше (не факт, что счастливее) у себя дома.

Командир российского Ил-76 Махмуд Г. год назад уйти на пенсию, но остался служить в ВКС РФ. В частности, он доставлял боеприпасы на фронт, летевшие на мирных украинцев.

Об этом пишет российский пропагандистский канал Mash.

Что известно о пилоте

из приемной семьи

окончил Краснодарское высшее военно-авиационное училище

В 2016 году "геройски" посадил Ан-12 с двумя отказавшими двигателями, за что получил несколько наград, в том числе медаль Нестерова "за личное мужество и отвагу".

Отмечается, что уже в 2023 году командир должен был уйти на пенсию, но остался служить, чтобы "помогать стране". Речь идет о государстве-агрессоре, которое уже третий год ведет бессодержательную и кровопролитную войну против суверенной Украины.

"С февраля он с экипажем доставлял боеприпасы в зону СВО", – добавили россияне.

А уже в марте 2024 года он разбился на судне, активно применявшемся для убийства мирных людей. Наверное, именно так выглядит как карма. Пилот оказался не на пенсии, а в черном пакете.

Напомним, в России над городом Иваново внезапно упал самолет Ил-76.

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