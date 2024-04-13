В дом известной украинской ведущей в США ворвались бандиты

Знаменитость рассказала, что случилось и все ли с ней в порядке.

Известная украинская блогерша и ведущая Алина Шаманская шокировала, что в дом, где она живет вместе с сыном, ворвались бандиты.

Знаменитость рассказывала, что вышла во двор за водой. Вдруг она увидела вертолеты, летающие над их домом и наряды полиции. Убегающие соседи посоветовали Шаманской быстро вернуться в квартиру и закрыться, ведь в их дом ворвались бандиты.

Алина Шаманская с сыном / Фото: instagram.com/shamankaa

"Сейчас почти час ночи, на улице над нами летают вертолеты. Когда я вышла, увидела наряды полиции и пробегавших мимо соседей, которые сказали быстро заходить назад, над нами бандиты. Я быстро забежала и поняла, что что-то происходит. Бандиты просто над нами. Копы приходили к нашей квартире, просвечивали окно и пошли дальше.

Алина Шаманская сразу позвонила приятелю. Он посоветовал ей выключить свет, закрыться и спрятаться в безопасном месте на случай, если будет стрельба. Тем временем приятель блогерши связался с полицией, чтобы передать им информацию о местонахождении преступников.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

"Я позвонила другу, он связывается с полицией, чтобы передать им эту информацию. Он сказал закрыть все двери и окна, выключить свет и зайти в гардеробную для того, если вдруг будет стрельба, чтобы между стенами и окнами у вас была стена", – поделилась Алина.

Шаманская объяснила, что они с сыном живут на первом этаже двухэтажного дома. Бандиты ворвались именно на второй этаж. Блогерша закрылась в своей квартире, однако замки там не надежны.

Дом Алины Шаманской / Фото: instagram.com/shamankaa

"У нас двухэтажный дом, то есть мой этаж и этаж выше. Просто над нами в квартире находятся эти бандиты. Я подставила под все двери стулья. Не знаю, насколько это поможет. Чтобы выбить этот замок и окно, нужно просто махнуть кулаком или плечом. Здесь замок такой, как в туалетах", — рассказала ведущая.

В конце концов, одного бандита задержали полицейские. Другому удалось скрыться, но копы охватили его и просят сдаться. Алина же с сыном наконец-то вышла из гардеробной.

Сын Алины Шаманской / Фото: instagram.com/shamankaa

"Друг дозвонился в полицию. Один уже задержан копами. Другой еще в засаде, но уже не у нас над головой, а в соседнем комплексе засел в чьей-то квартире...Он полностью охвачен полицией. Поэтому можно выходить в квартиру, но не дальше...Копы сейчас просят его сдаться и выйти добровольно, но он не выходит", — поделилась блогерша.

Впоследствии Алина Шаманская слышала два выстрела. Ведущая убеждена, что первый был предупредительным, полицейские стреляли в воздух, а другой уже попал в замок, чтобы войти в дом и схватить преступника.

Единственная защита, которая была при себе у Алины Шаманской / Фото: instagram.com/shamankaa

Блогерша призналась, что не на шутку испугалась, особенно за маленького сына. Сейчас Алина Шаманская задумывается о том, чтобы приобрести оружие, чтобы в случае чего защититься.

"Надо узнать закон об оружии у гражданских в Калифорнии, потому что как я смогла бы защитить сына, если бы преступники забежали бы к нам и он бы начал кричать", — призналась Шаманская.

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