У травні Євросоюз планує надати Україні 1,9 млрд євро допомоги

Гроші будуть перераховані в рамках програми макрофінансової допомоги на 50 млрд євро Ukraine Facility.

Наступний транш допомоги Україні від Євросоюзу може скати 1,9 мільярда євро і буде наданий у травні.

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, інформує ЄП.

Він заявив, що перший транш у розмірі 1,5 мільярда євро в рамках погодженої програми макрофінансової допомоги на 50 млрд євро Ukraine Facility був перерахований у березні.

Також Домбровскіс нагадав, що Україна має план реформ, поетапне виконання яких буде умовою для отримання наступних траншів. Ці реформи необхідні для наближення Україні до стандартів Євросоюзу, що полегшить євроінтеграцію країни.

"Що стосується наступних кроків: Єврокомісія оцінює український план реформ з метою визначити квартальні індикатори виконання реформ та інвестицій для розблокування наступних платежів. Невдовзі ми фіналізуємо цю роботу і передамо оцінку Раді ЄС. Коли буде досягнуто погодження, це відкриє шлях до виплати Україні попереднього фінансування у розмірі 1,9 млрд євро, найбільш імовірно – у травні", – розповів Домбровскіс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС може закрити "фінансову дірку" для України замість США.

Крім того, ми раніше інформували, що ЄС затвердив 5 млрд євро на зброю для України.

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