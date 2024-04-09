"В Україні буде нова валюта": ясновидець шокував передбаченням

Ясновидець Валерій Шатилович, який передбачив закінчення війни в Україні 2026 року та інтенсивну відбудову країни, каже - в Україні може бути нова валюта замість гривні.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Поговоримо".

Ясновидець каже - гривня серйозно знеціниться і тоді в Україні може бути нова валюта, а саме - євро.

"Чомусь почали приходити такі картини, що всюди євро. Люди розраховуються євро. А тому хто його зна. Може, пройде час і буде у нас друга валюта. Бо я бачив, що зараз гривню тримають, але вона падатиме. Я бачив, що вже у магазині нічого дешевшого 100 гривень не буде. Тобто гривня знеціниться. Може, буде рішення про перехід на іноземну валюту", - сказав Валерій Шатилович.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням, чи буде мобілізація жінок.

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