Что дает России стимул продолжать войну: Подоляк назвал две причины

По мнению советника главы ОПУ, одну из этих причин частично создали внутри Украины.

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, есть две "ключевые проблемы", которые "явно стимулируют Россию продолжать давление".

Об этом пишет "Радио Свобода".

"Это, во-первых, искусственный дефицит вооружения, испытываемый Украиной, создаваемый прежде всего разрывом между словами союзников и их логистическим нежеланием решать проблему", — считает Подоляк.

Он добавил, что помимо дефицита военной помощи есть разногласия между пафосными заявлениями о санкциях и реальностью, в которой внешняя торговля с Россией увеличивается, что в свою очередь позволяет ей иметь стабильный военный ресурс.

"Вторая проблема – постоянные подробные рассказы о том, что Россия давит в том или ином направлении, что она проводит крупномасштабные концентрации и усиливает нападения и что у нее есть локальные преимущества", – рассказал советник главы ОПУ.

Подоляк подчеркнул, что такая информация подается в максимально депрессивной окраске, обладающей большим "деморализирующим эффектом". Такие публикации появляются не только в западных СМИ, но и на украинских медиаплатформах, что "разрушает психическое состояние общества".

Напомним, эксперт спрогнозировал, вовлечет ли Путин Лукашенко в войну против Украины. По мнению Романа Свитана, есть несколько факторов, которые сдерживают и Лукашенко и Путина.

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