Подоляк объяснил, когда война в Украине приблизится к завершению

Для того, чтобы нанести поражение РФ на фронте, нужно соответствующее математическое количество оружия. В таком случае война в Украине близится к завершению.

Об этом сказал советник ОПУ Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

Необходимое финансирование

Как отмечает советник, нам следует иметь:

паритет 1:3 снарядов;

закрытое небо;

тактическая авиация – 60+ самолетов F-16;

дальнобойные ракеты в количестве 250 – 500 штук в месяц,

дроны в соизмеримом количестве к российским.

На все вышеперечисленное нужно финансирование.

"Нанести тактические поражения России по линии фронта возможно с учетом типа идущей войны и с учетом креативности генеральных штабов России и Украины. Но для этого нужно соответствующее математическое количество оружия. Как только это оружие нанесет существенные тактические поражения на том или ином направлении, чего, к сожалению, не было сделано в 2023 году, после чего начнутся необратимые процессы по линии фронта", – говорит Подоляк.

Он в очередной раз подчеркнул: Россия тоже дефицитная страна. Она концентрирует огромное количество ресурсов, но это остаточные ресурсы.

"Скомпенсировать, например, регулярную армию, в том количестве, которое уже уничтожено, они не смогут. Поэтому как только у нас будет совсем другая паритетность по линии фронта, как только нанесем тактические поражения, после этого в этой войне будут очень быстро развиваться необратимые процессы", – резюмировал советник ОПУ.

Ранее Подоляк сделал эмоциональное заявление о передаче систем Patriot.

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