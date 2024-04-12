У Зеленского прокомментировали новый "мирный план" Турции

Нет никаких альтернативных, предполагающих "не проигрыш" РФ в войне.

Единственный "мирный план", который будет рассматривать Украина, это предложенная президентом Владимиром Зеленским Формула мира.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Таким образом, он прокомментировал сообщение о предложении президента Турции Реджепа Эрдогана по окончании войны в Украине.

"Без спекуляций и без иллюзий. Нет никаких альтернативных "мирных планов", предполагающих "не/проигрыш РФ", — написал он.

Он отметил, что единственным мирным планом является Формула мира, основанная на полном выводе российских войск с территории Украины и возвращении к международному праву, а также объемной юридической и физической ответственности за войну и соответствующих масштабных компенсаций.

"Все остальное — это лишь о желании продолжить войну из-за замораживания, эскалации, сохранения российского агрессивного режима", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось, что Папа Римский после волны критики снова призвал Украину к мирным переговорам.

Кроме того, мы ранее информировали, что в WSJ узнали, что Путин предлагал Украине для завершения войны 2022 года.

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