У Зеленського прокоментували новий "мирний план" Туреччини

Немає жодних альтернативних, які передбачають "не програш" РФ у війні.

Єдиний "мирний план", який буде розглядати Україна, це запропонована президентом Володимиром Зеленським Формула миру.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Таким чином він прокоментував повідомлення про пропозицію президента Туреччини Реджепа Ердогана щодо закінчення війни в Україні.

"Без спекуляцій і без ілюзій. Немає жодних альтернативних "мирних планів", які передбачають "не/програш РФ", — написав він.

Він зазначив, що єдиним мирним планом є Формула миру, яка грунтується на повному виводі російських військ з території України та повернення до міжнародного права, а також об'ємної юридичної та фізичної відповідальності за війну і відповідних масштабних компенсацій.

"Все інше — це лише про бажання продовжити війну через заморожування, ескалацію, збереження російського агресивного режиму", — наголосив Подоляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Папа Римський після хвилі критики знову закликав Україну до мирних переговорів.

Крім того, ми раніше інформували, що у WSJ дізналися, що Путін пропонував Україні для завершення війни 2022 року.

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