Туреччина має новий “мирний план” для України: що передбачає ініціатива — ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір просувати новий проєкт “мирного договору”, який начебто заморозить війну, яку розв’язала РФ в Україні.

Про це повідомляє видання “Новая газета Европа” з посиланням на джерело, знайоме із документом.

Проєкт договору, який начебто мають у своєму розпорядженні представники Росії, України та Туреччини, ґрунтується на документах перших переговорів у Стамбулі та частині формулювань від травня 2022 року.

Цю “мирну ініціативу” Ердогана, як стверджує джерело, може підтримати низка європейських політиків, її також пропонуватимуть для підтримки окремим країнам Глобального Півдня.

За інформацією джерела, проєкт договору передбачає:

взаємне зобов'язання США та Росії про незастосування за жодних умов ядерної зброї, а також поновлення договору про обмеження стратегічних озброєнь (СНО-3), причому за неможливості одностороннього виходу з нього в майбутньому;

заборону на втручання у внутрішні справи іншої країни у будь-який спосіб, який може спричинити дестабілізацію її уряду;

заморожування війни на теперішній лінії фронту;

зобов'язання провести у 2040 році референдуми: загальноукраїнський щодо зовнішньополітичного курсу країни, а також референдуми під міжнародним контролем на всіх українських територіях, анексованих на момент заморозки війни Росією;

гарантії позаблокового статусу України до 2040 року;

обмін полоненими за формулою “всіх на всіх”;

Росія не заперечує вступ України до Євросоюзу.

Видання “Нова Європа” вважає реалізацію такої угоди малоймовірною, зважаючи на позицію України, викладену в 10 пунктах української “формули миру”. Значна частина цих пунктів розходиться із пропозицією Ердогана.

Проте сам факт появи нового “мирного плану” свідчить про те, що міжнародна спільнота та окремі країни продовжують робити зусилля для того, щоб знайти спосіб закінчити війну.

Нагадаємо, глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться 15-16 червня на курорті Біргеншток в швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн. Запрошення на участь у саміті надішлють лідерам 80-100 держав світу.

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