Ми не рухаємось до перемоги: Тарас Чмут про загрозливу ситуацію в країні

За його словами, у той час, коли ми бачимо "дивні процеси всередині України", росіяни активно готуються до нової фази війни.

На фронті склалася патова ситуація, Україна станом на сьогодні не перемагає і не рухається до перемоги.

Про це заявив директор одного із найбільших волонтерських фондів України "Повернись живим", ветеран АТО Тарас Чмут в інтерв'ю "Українській правді".

"Той першочерговий план РФ не вдався для них. Ми не втратили державність, як таку: Київ не окупували, не вбили президента і главкома, не знищили уряд і парламент. Це є велика перемога", – каже Чмут.

На його думку, те, що відбувається зараз – це певна патова ситуація, оскільки швидко захопити Україну росіянам не вдалося, вони не змогли залякати українців ядерною зброєю, техногенними ударами, блекаутами.

"Збити повністю західну підтримку їм теж не вдалося. І, як результат, росіяни перейшли в ту гру, в якій себе найкраще почувають – гра в довгу", – зазначив волонтер.

За його словами, у той час, коли ми бачимо "дивні процеси всередині України", росіяни активно готуються до нової фази війни.

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"Росіяни проводять якісне імпортозаміщення важливих компонентів для зброї й техніки, готуються до чергової мобілізації, готують 200-300 тисяч людей на літо. Звісно, це не буде найбоєздатніше угруповання у світі. Але 300 тисяч з танками Т-72 – це 300 тисяч. І їм треба щось протиставити. При цьому, ми всередині починаємо потроху "сипатися", – розповідає Чмут.

"На деяких ділянках ми відбиваємо території, на деяких ділянках, на жаль, втрачаємо території, на деяких героїчно тримаємо плацдарм, намагаємося тиснути там, де можемо. Війна йде в активному темпі. Але вже 2024 рік. Війна почалася 10 років тому, йде третій рік великої війни. На скільки нас вистачить?", – продовжив він.

Волонтер вважає, що зараз Україна втрачає час, яким нас забезпечують воїни на фронті

"Цей час – не безкінечний. В якийсь момент він може скінчитися. І тоді можемо програти всі ми. Дуже сподіваємося, що у такому разі депутати не встигнуть виїхати з країни", – підсумував Тарас Чмут.

Раніше Тарас Чмут поділився своїми прогнозами, чи можуть росіяни знову наступати на Київ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS заявив, що окупаційна армія Росії готує новий наступ уже в травні-червні.

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