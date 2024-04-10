Швейцарія оголосила дату і місце проведення Глобального саміту миру

Глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться 15-16 червня на курорті Біргеншток в швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Про це повідомили 10 квітня в уряді Швейцарії, передає агентство Swissinfo.

Запрошення на участь у саміті надішлють лідерам 80-100 держав світу.

Ця зустріч має стати платформою для діалогу на високому рівні стосовно шляхів досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні на основі міжнародного права і Статуту ООН.

Мирний саміт повинен створити спільне розуміння рамок, які сприятимуть досягненню цієї мети.

Раніше Росія відмовиться від участі у "саміті миру", що має відбутися у Швейцарії на рівні лідерів. Відмову Кремля у разі запрошення на цей представницький форум прессекретарка зовнішньополітичного відомства РФ Марія Захарова пояснила тим, що на ньому будуть “просувати” українську Формулу миру, яку підтримують десятки держав світу. Захарова називає її “ультимативною формулою Зеленського”.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден може взяти участь у конференції високого рівня з питань миру в Україні, яка відбудеться у Швейцарії/

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