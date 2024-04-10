Швейцария объявила дату и место проведения Глобального саммита мира

Приглашения на участие в саммите пришлют лидерам 80-100 государств мира.

Глобальный саммит мира, инициированный Украиной, состоится 15-16 июня на курорте Биргеншток в швейцарском кантоне Нидвальден, близ города Люцерн.

Об этом сообщили 10 апреля в правительстве Швейцарии, передает агентство Swissinfo.

Приглашения на участие в саммите пришлют лидерам 80-100 государств мира.

Эта встреча должна стать платформой для диалога на высоком уровне по пути достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в Украине на основе международного права и Устава ООН.

Мирный саммит должен создать общее понимание рамок, способствующих достижению этой цели.

Ранее Россия откажется от участия в "саммите мира", который должен состояться в Швейцарии на уровне лидеров. Отказ Кремля в случае приглашения на этот представительский форум пресс-секретарь внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова объяснила тем, что на нем будут "продвигать" украинскую Формулу мира, которую поддерживают десятки государств мира. Захарова называет ее "ультимативной формулой Зеленского".

Напомним, СМИ сообщили, что президент США Джо Байден может принять участие в конференции высокого уровня по миру в Украине, которая состоится в Швейцарии/

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