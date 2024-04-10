Мирний саміт України у Швейцарії: Байден може взяти участь у конференції – ЗМІ

Джо Байден може взяти участь у майбутній конференції щодо України у Швейцарії.

Президент США Джо Байден може взяти участь у конференції високого рівня з питань миру в Україні, яка відбудеться у Швейцарії у середині червня.

Про це пише видання NZZ з посиланням на джерела.

Джо Байден поки не підтвердив свою участь в американській делегації, повідомила прессекретарка посольства США в Берні.

Однак шанси на приїзд Байдена зросли. Він має взяти участь у саміті G7 в Італії безпосередньо перед запланованою конференцією щодо України.

Нагадаємо, Швейцарія планує провести саміт миру високого рівня щодо війни в Україні в середині червня. Очікується, що на захід запросять від 80 до 100 країн, переважно з так званого Глобального Півдня. За даними джерел, саміт може відбутися 16-17 червня.

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