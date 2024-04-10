В Україні різко здешевшав буряк: які ціни

Попри здешевшання, вартість вища, ніж рік тому.

На початку тижня в українських магазинах і ринках почали зменшуватися ціни на столові буряки.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що відпускні ціни на цей овоч борщового набору становить 8-14 гривень за кілограм. Це на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

За словами учасників ринку, здешевлення буряків спровоковано зниженням попиту. Відбувається це на тлі того, що якість цих коренеплодів у сховищах стрімко погіршується. Аналітики зауважують, що знизити відпускні ціни в даному сегменті фермери змушені навіть при тому, що запаси столових буряків у сховищах українських господарств стрімко скорочуються.

Втім, навіть у таких умовах українським виробникам вдається відвантажувати столові буряки в середньому у два рази дорожче, ніж у першій половині квітня 2023-го.

Як повідомлялося, в Україні зростають ціни на яблука. Вартість фрукту б'є рекорди. Втім, ціни можуть зростати й надалі через сезонне зменшення обсягів вітчизняної продукції.

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