В Україні стрімко здешевшали огірки

На ринку суттєво зросла пропозиція на цей овоч.

На українських ринках і в магазинах стрімко здешевшали огірки, вирощені у теплицях.

Про це повідомляє портал EastFruit.

Зменшення вартості огірків фахівці пов'язують із теплою погодою, що запанувала майже на всій території України з середини минулого тижня. Цей фактор прискорив дозрівання місцевих тепличних овочів.

Збільшення пропозиції огірків на ринку змусило українських виробників зменшити відпускних цін. Наразі тепличні комбінати відпускають огірки по 65-100 гривень за кілограм. У середньому це на 32% нижче, ніж на минулому тижні.

Крім того, аналітики вказують на недостатній попит з боку покупців та стабільне постачання дешевої імпортної продукції з Румунії. Середні ціни на неї на ринку зазвичай складають не більше 60 гривень за кілограм.

Нагадаємо, в Україні за тиждень знизилась на чверть вартість капусти. Цього року ціни на цей овоч в середньому на 55% нижчі, ніж у квітні 2023 року.

Читайте також: